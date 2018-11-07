Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Карамболь
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40
clientage написав: Vorlon написав: clientage написав:
Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи
Почему Б5 так низко в рейтинге?
патамуша новичку её оч. тяжко получить с лимитом
а мне эко очень нравится. единственный минус карты - фантики. но 500 фантиков раз в месяц можно найти на что пристроить.
категорий больше 2% чистыми по другим банкам не так и много к сожалению.
mephala
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:51
Дневная приехала внутрибанковская.
curiousobro
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56
curiousobro написав:
Дневная приехала внутрибанковская.
Так отож - дневная приехала за 45минут, а утренняя едет уже 6-й час...
Asdушный
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56
curiousobro написав:
Дневная приехала внутрибанковская.
Только что общался с горячкой... парень и сказал, что проблема была только утром, а с
остальными всё ок... пообещал зачисление около 18-ти... до какого времени надо
пополнить дохлый сейф, чтобы %% начали начислять с завтрашнего дня?
Карамболь
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:09
clientage написав: Esq написав:
Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?
Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.
пошлите их на...
Security Day!
> Розширення можливостей системи протидії шахрайству iFOBS.FraudDetection
Так может это Альфа как раз и расширила можлывости, отчего и пошла неудержимая волна блокировок и отказов.
Esq
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