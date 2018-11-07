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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6362636363646365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:34

  Asdушный написав:14:10 - Утренняя электричка? Не, не проезжала... :(

Мне супруга утренней электричкой на блэк по номеру счёта перебросила сумму... не доехала сумма... хотя на внешку без проблем платежи доходят, а внутри-банк подкачал однако... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи

Почему Б5 так низко в рейтинге? :?

патамуша новичку её оч. тяжко получить с лимитом :)

а мне эко очень нравится. единственный минус карты - фантики. но 500 фантиков раз в месяц можно найти на что пристроить.
категорий больше 2% чистыми по другим банкам не так и много к сожалению.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:51

  Карамболь написав:
  Asdушный написав:14:10 - Утренняя электричка? Не, не проезжала... :(

Мне супруга утренней электричкой на блэк по номеру счёта перебросила сумму... не доехала сумма... хотя на внешку без проблем платежи доходят, а внутри-банк подкачал однако... :roll:

Дневная приехала внутрибанковская.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  curiousobro написав:Дневная приехала внутрибанковская.
Так отож - дневная приехала за 45минут, а утренняя едет уже 6-й час... :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  curiousobro написав:
  Карамболь написав:
  Asdушный написав:14:10 - Утренняя электричка? Не, не проезжала... :(

Мне супруга утренней электричкой на блэк по номеру счёта перебросила сумму... не доехала сумма... хотя на внешку без проблем платежи доходят, а внутри-банк подкачал однако... :roll:

Дневная приехала внутрибанковская.

Только что общался с горячкой... парень и сказал, что проблема была только утром, а с
остальными всё ок... пообещал зачисление около 18-ти... до какого времени надо
пополнить дохлый сейф, чтобы %% начали начислять с завтрашнего дня?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:09

  clientage написав:
  Esq написав:Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?

Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.

пошлите их на... Security Day! :mrgreen:


> Розширення можливостей системи протидії шахрайству iFOBS.FraudDetection

Так может это Альфа как раз и расширила можлывости, отчего и пошла неудержимая волна блокировок и отказов.
Esq
 
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