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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:03
Asdушный написав: kreuz написав:
А где частичное снятие до 14-тичасовое? А закрытые Сберы где?
Чегой-та классика вспоминается
Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразье!
Вот именно! Тут и свои зажали, не заёмные, Адка одним словом. А какой был банк, какой был банк...
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kreuz
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:11
Aps написав: Aps написав:Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?
Позвонил очередной раз. КЦ разблокировал.
Сразу не заходил. Сделал паузу.
Пытаюсь зайти "Доступ заблокований"
Т.е. разблокировка от КЦ, то филькина грамота получается.
Где-то поставили галочку и МАБ блочится по новой.
Видать это уже фирменный стиль банка по нововнедрениям. Альфа банк
что делать подскажите?
Aps, сейчас вход разблокирован. Если ситуация повторится – сообщите в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:31
Alfa_Bank написав:
Aps, сейчас вход разблокирован. Если ситуация повторится – сообщите в ЛС.
Спасибо.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:34
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:52
Альфа
Alfa_Bank написав: Aps написав: Aps написав:Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?
Позвонил очередной раз. КЦ разблокировал.
Сразу не заходил. Сделал паузу.
Пытаюсь зайти "Доступ заблокований"
Т.е. разблокировка от КЦ, то филькина грамота получается.
Где-то поставили галочку и МАБ блочится по новой.
Видать это уже фирменный стиль банка по нововнедрениям. Альфа банк
что делать подскажите?
Aps, сейчас вход разблокирован. Если ситуация повторится – сообщите в ЛС.
, как компенсировать будете? Нам с женой (тикеты 1-24502926862 и 1-24502970039) до круглой суммы денег из Альфы не хватало, и теперь все планы испорчены этим недостатком, а завтра без потерь этого уже не решить, поэтому вероятно будем на понедельник планы переносить, а это снова потери. И это вы их создали, так что с вас и решение и сорри-бонусы. Как вы привлечёте кого к вам, если у вас на свои расчитывать не приходится...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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