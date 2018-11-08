Annet_ написав:Уважаемый представитель! Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!
Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю. Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння." В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 08 лис, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Подведем итоги. Деньги упали на Ультру после 17и часов. В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).
Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку. А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ... Нет слов (((
Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Annet_ написав:Уважаемый представитель! Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!
Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю. Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння." В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Спасибо за ответ! Это СМС от банка я не получала, если б получила, Вас бы лишний раз не беспокоила. В любом случае, спасибо за содействие, буду "ожидать".
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tarask написав:Особенно неприятно наблюдать полный игнор оффициального представителя на все сообщения, которые касаются сегодняшнего сбоя. При этом мы видем, что представитель есть на ветке и реагирует выборочно.
tarask, добрый вечер. Вас здесь много – а я одна. Отвечаю на вопросы по мере возможности. Проблема известна и решается. Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки. Часть операций уже отобразилась на балансе. Остальные операции появятся до конца дня. Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.
Alfa_Bank написав: Проблема известна и решается. Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки. Остальные операции появятся до конца дня. Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.
Почти прекрасный ответ... был бы, если бы мы его услышали в 12:30, а не в 17:55.. И банк бы получил плюс в карму, а не то что получает сейчас.. Ибо проблемы и ошибки бывают у всех, но только самые неумные считают,что в таких случаях надо молчать и "оно само рассосется"...