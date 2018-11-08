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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6365636663676368>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:16

Re: Альфа-Банк

У меня альфа вроде как раздуплилась - зачислены и сепы и перевод с ощадного, и балансы по карте выровнялись.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18

Re: Альфа-Банк

  Карамболь написав:она лучик в царстве света...

тёоомный лучик? ...или свэтлый тэнь?
касивенькая, блондинка или таки брюнетка? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18

  Asdушный написав:17:02 - утренняя электричка таки доползла до финиша за 7часов и 2 минуты
Это рекорд - я так считаю... :)

А у меня всё ещё глухо, вклад и проценты на карту не вернулись
tarask
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:20

  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!

Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 08 лис, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:25

  clientage написав:
  Карамболь написав:она лучик в царстве света...

тёоомный лучик? ...или свэтлый тэнь?
касивенькая, блондинка или таки брюнетка? :P

Чё к словам придираться, то? мысль то понятна... но поправил ужо... а по теме - ну разве , что не комсомолка наверное... :roll: :wink:
Востаннє редагувалось Карамболь в Чет 08 лис, 2018 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:31

Подведем итоги.
Деньги упали на Ультру после 17и часов.
В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).

Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку.
А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ...
Нет слов (((

Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:32

  antey718 написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:тада мне в евро понравилось :)
28.08.2017 31.08.2017 Покупка (Wizz Air Hu V7SMMS_2DE(), http://wizzai, HUN,MCC 4511) - 2 967,89
- 96,99 EUR

Аж на третий день... :cry: точно пролетел


Иногда на третий, а иногда на 2, вот вам для статистики :)

16.10.2018 18.10.2018 Покупка (00000000WIZZAIRHUNGARYKFT(), BUDAPESTHUN, HUN,MCC 3301) - 3 893,35
- 119,98 EUR

17.10.2018 19.10.2018 Покупка (00000000WIZZAIRHUNGARYKFT(), BUDAPESTHUN, HUN,MCC 3301) - 260,00
- 8,00 EUR

03.10.2018 08.10.2018 Покупка (00000000WIZZAIRHUNGARYKFT(), BUDAPESTHUN, HUN,MCC 3301) - 240,26

:( но не сегодня - в последний день оформления безкомиссионной рассрочки
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:43

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!

Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.

Спасибо за ответ! Это СМС от банка я не получала, если б получила, Вас бы лишний раз не беспокоила. В любом случае, спасибо за содействие, буду "ожидать".
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:55

  tarask написав:Особенно неприятно наблюдать полный игнор оффициального представителя на все сообщения, которые касаются сегодняшнего сбоя. При этом мы видем, что представитель есть на ветке и реагирует выборочно.

tarask, добрый вечер. Вас здесь много – а я одна. Отвечаю на вопросы по мере возможности. Проблема известна и решается.
Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки.
Часть операций уже отобразилась на балансе.
Остальные операции появятся до конца дня.
Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:24

  Alfa_Bank написав: Проблема известна и решается.
Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки.
Остальные операции появятся до конца дня.
Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.

Почти прекрасный ответ... был бы, если бы мы его услышали в 12:30, а не в 17:55.. И банк бы получил плюс в карму, а не то что получает сейчас.. Ибо проблемы и ошибки бывают у всех, но только самые неумные считают,что в таких случаях надо молчать и "оно само рассосется"...
  Alfa_Bank написав:Вас здесь много – а я одна.
А эта часть совсем ужасна.. :(
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