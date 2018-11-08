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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6365636663676368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:но не сегодня - в последний день оформления безкомиссионной рассрочки

+100500.
Теж сподівався на проводку на 2-ий день, а Адка взяла та й затягнула :evil:
V2
4
 
Повідомлень: 5466
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:50

  tarask написав:
  Asdушный написав:17:02 - утренняя электричка таки доползла до финиша за 7часов и 2 минуты
Это рекорд - я так считаю... :)

А у меня всё ещё глухо, вклад и проценты на карту не вернулись

Відсотки прийшли, а вклад - шиш ! :evil: Ну, що за шарашка? ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:04

Re: Альфа-Банк

І ось лише зараз вклад повернули - 19 годин вечора на дворі ...
maxprofit
 
Повідомлень: 697
З нами з: 19.11.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:16

  antey718 написав:У меня альфа вроде как раздуплилась - зачислены и сепы и перевод с ощадного, и балансы по карте выровнялись.
Аналогично - правильная рассрочка пришла под конец дня :D
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:56

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер, коллеги и ув. представитель Альфа-банк. Сейчас нет возможности постоянно мониторить ветку, поэтому сразу прошу извиний, если вопрос уже где-то оговаривался. По программе КЕШ Ю установил бонусы за продукты - 31.10 бонусы из расчета х2 - наоборот стали /2... С 01.10 снова установил на продукты - значек в мобайле показывает х4 - а по факту х2. Это у меня что-то глючит или так должно быть?
IBM
 
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