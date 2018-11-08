+100500.
Теж сподівався на проводку на 2-ий день, а Адка взяла та й затягнула
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:50
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:04
Re: Альфа-Банк
І ось лише зараз вклад повернули - 19 годин вечора на дворі ...
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:16
Аналогично - правильная рассрочка пришла под конец дня
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:56
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер, коллеги и ув. представитель Альфа-банк. Сейчас нет возможности постоянно мониторить ветку, поэтому сразу прошу извиний, если вопрос уже где-то оговаривался. По программе КЕШ Ю установил бонусы за продукты - 31.10 бонусы из расчета х2 - наоборот стали /2... С 01.10 снова установил на продукты - значек в мобайле показывает х4 - а по факту х2. Это у меня что-то глючит или так должно быть?
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