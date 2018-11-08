RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6366636763686369>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:но не сегодня - в последний день оформления безкомиссионной рассрочки

+100500.
Теж сподівався на проводку на 2-ий день, а Адка взяла та й затягнула :evil:
V2
4
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 03.07.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:50

  tarask написав:
  Asdушный написав:17:02 - утренняя электричка таки доползла до финиша за 7часов и 2 минуты
Это рекорд - я так считаю... :)

А у меня всё ещё глухо, вклад и проценты на карту не вернулись

Відсотки прийшли, а вклад - шиш ! :evil: Ну, що за шарашка? ...
maxprofit
 
Повідомлень: 697
З нами з: 19.11.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:04

Re: Альфа-Банк

І ось лише зараз вклад повернули - 19 годин вечора на дворі ...
maxprofit
 
Повідомлень: 697
З нами з: 19.11.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:16

  antey718 написав:У меня альфа вроде как раздуплилась - зачислены и сепы и перевод с ощадного, и балансы по карте выровнялись.
Аналогично - правильная рассрочка пришла под конец дня :D
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:56

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер, коллеги и ув. представитель Альфа-банк. Сейчас нет возможности постоянно мониторить ветку, поэтому сразу прошу извиний, если вопрос уже где-то оговаривался. По программе КЕШ Ю установил бонусы за продукты - 31.10 бонусы из расчета х2 - наоборот стали /2... С 01.10 снова установил на продукты - значек в мобайле показывает х4 - а по факту х2. Это у меня что-то глючит или так должно быть?
IBM
 
Повідомлень: 27
З нами з: 20.05.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:41

  IBM написав:значек в мобайле показывает х4 - а по факту х2. Это у меня что-то глючит или так должно быть?

это жлобство Альфы - они сначала умножают на 0,5 округляют в меньшую сторону и уж только потом умножают на 4, а написать вместо х4 честно х2 у них похоже смелости не хватает...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 15.07.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:44

  Alfa_Bank написав:добрый вечер. Вас здесь много – а я одна. Отвечаю на вопросы по мере возможности.

Мені сподобалася відповідь пані Алли... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:30

  Asdушный написав:
  Alfa_Bank написав: Проблема известна и решается.
Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки.
Остальные операции появятся до конца дня.
Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.

Почти прекрасный ответ... был бы, если бы мы его услышали в 12:30, а не в 17:55.. И банк бы получил плюс в карму, а не то что получает сейчас.. Ибо проблемы и ошибки бывают у всех, но только самые неумные считают,что в таких случаях надо молчать и "оно само рассосется"...
  Alfa_Bank написав:Вас здесь много – а я одна.
А эта часть совсем ужасна.. :(

Стесняюсь спросить :oops: вы чего собственно добиваетесь? ну произошёл сбой, ну задержались платежи, дальше что? Я сама потеряла пару сотен грн, ну и что? Вы хотите свою досаду выместить на оф преде? Ну так пойдите на ветки привата, ощада и других и разбейте себе там лоб об стену. Или там некого клюнуть? В чём виновата Виктория? в криворукости технарей? я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с) Вы подумайте, что может быть дальше. А ведь не без помощи Виктории многие избежали ненужных трат в виде штрафов за смс, рко и т.д. и прочих подводных камней пост-пляковсой аллы.
Стыдно, гражданин бездушный, ибо Мужских качеств явный дефицит. Можете считать этот пост проявлением женской солидарности!
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:34

Кассандра

БРАВО

хлопаю стоячи! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:39

  Кассандра написав:
Стыдно, гражданин бездушный, ибо Мужских качеств явный дефицит. Можете считать этот пост проявлением женской солидарности!


Очень надеюсь, что Вы не водите машину. А то у нас встречаются дамы, которые считают, что мужчины должны их пропускать всегда, когда они за рулем ездят :P
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 22.02.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6366636763686369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, kostya77, kreuz, liliya_logical, lubopytnaya, Грйс-мэн, Surz, swan forever і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3252, 3253, 3254
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32530 4021745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 22:19
v57
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15508 2210668
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 22:03
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1386, 1387, 1388
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13877 2628317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 21:44
varlo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.