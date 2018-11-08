+100500.
Теж сподівався на проводку на 2-ий день, а Адка взяла та й затягнула
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:50
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:04
Re: Альфа-Банк
І ось лише зараз вклад повернули - 19 годин вечора на дворі ...
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:16
Аналогично - правильная рассрочка пришла под конец дня
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:56
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер, коллеги и ув. представитель Альфа-банк. Сейчас нет возможности постоянно мониторить ветку, поэтому сразу прошу извиний, если вопрос уже где-то оговаривался. По программе КЕШ Ю установил бонусы за продукты - 31.10 бонусы из расчета х2 - наоборот стали /2... С 01.10 снова установил на продукты - значек в мобайле показывает х4 - а по факту х2. Это у меня что-то глючит или так должно быть?
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:41
это жлобство Альфы - они сначала умножают на 0,5 округляют в меньшую сторону и уж только потом умножают на 4, а написать вместо х4 честно х2 у них похоже смелости не хватает...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:44
Мені сподобалася відповідь пані Алли...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:30
Стесняюсь спросить вы чего собственно добиваетесь? ну произошёл сбой, ну задержались платежи, дальше что? Я сама потеряла пару сотен грн, ну и что? Вы хотите свою досаду выместить на оф преде? Ну так пойдите на ветки привата, ощада и других и разбейте себе там лоб об стену. Или там некого клюнуть? В чём виновата Виктория? в криворукости технарей? я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с) Вы подумайте, что может быть дальше. А ведь не без помощи Виктории многие избежали ненужных трат в виде штрафов за смс, рко и т.д. и прочих подводных камней пост-пляковсой аллы.
Стыдно, гражданин бездушный, ибо Мужских качеств явный дефицит. Можете считать этот пост проявлением женской солидарности!
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:34
Кассандра
БРАВО
хлопаю стоячи!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:39
Очень надеюсь, что Вы не водите машину. А то у нас встречаются дамы, которые считают, что мужчины должны их пропускать всегда, когда они за рулем ездят
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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