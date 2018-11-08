Додано: Чет 08 лис, 2018 21:30

Asdушный написав: Alfa_Bank написав: Проблема известна и решается.

Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки.

Остальные операции появятся до конца дня.

Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме. Проблема известна и решается.Операции, зарегистрированные до 12:30, все еще в процессе обработки.Остальные операции появятся до конца дня.Проблема решена в 12:26. Новые операции после этого времени обслуживаются в стандартном режиме.

Почти прекрасный ответ... был бы, если бы мы его услышали в 12:30, а не в 17:55.. И банк бы получил плюс в карму, а не то что получает сейчас.. Ибо проблемы и ошибки бывают у всех, но только самые неумные считают,что в таких случаях надо молчать и "оно само рассосется"...

Alfa_Bank написав: Вас здесь много – а я одна. Вас здесь много – а я одна. А эта часть совсем ужасна.. Почти прекрасный ответ... был бы, если бы мы его услышали в 12:30, а не в 17:55.. И банк бы получил плюс в карму, а не то что получает сейчас.. Ибо проблемы и ошибки бывают у всех, но только самые неумные считают,что в таких случаях надо молчать и "оно само рассосется"...А эта часть совсем ужасна..

Стесняюсь спроситьвы чего собственно добиваетесь? ну произошёл сбой, ну задержались платежи, дальше что? Я сама потеряла пару сотен грн, ну и что? Вы хотите свою досаду выместить на оф преде? Ну так пойдите на ветки привата, ощада и других и разбейте себе там лоб об стену. Или там некого клюнуть? В чём виновата Виктория? в криворукости технарей? я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с) Вы подумайте, что может быть дальше. А ведь не без помощи Виктории многие избежали ненужных трат в виде штрафов за смс, рко и т.д. и прочих подводных камней пост-пляковсой аллы.Стыдно, гражданин бездушный, ибо Мужских качеств явный дефицит. Можете считать этот пост проявлением женской солидарности!