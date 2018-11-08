|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:47
Искатель
нее... пдд - это святое, при чём тут это? Или вы ориентируетесь на форму, а не на содержание, то тогда понятно. День был трудный - эмоций масса, но это не повод использовать Викторию в качестве громоотвода
ps а машину я вожу крайне редко и то когда муж переусердствует с вискарём
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 679
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59
Кассандра написав:
я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с)
- "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Алешу поволок.
Источник: Басня Крылова Волк и Ягненок
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25611
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1657 раз.
- Подякували: 1920 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10
Flamingo написав: otg написав:
Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?
В этом месяце совсем ничего делать не надо. Это у Вас будет по рассрочке только первая РД и в нее ничего не происходит.
До 24 ДЕКАБРЯ - вам на всякий случай надо будет кинуть карту страховочную гривну. А первую часть Вашей рассрочки Вам надо будет погасить аж до 18 января 2019. Раньше по этой рассрочке ничего гасить не надо.
Спасибо понял. Оформил на 6 мес. Заплатил 60 с лишним гривен комиссии. Эту сумму платить до 24 декабря?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2098
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32530
|4021742
|
Чет 08 лис, 2018 22:19
v57
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15508
|2210667
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13877
|2628302
|
Чет 08 лис, 2018 21:44
varlo
|