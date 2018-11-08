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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6366636763686369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:47

Искатель нее... пдд - это святое, при чём тут это? Или вы ориентируетесь на форму, а не на содержание, то тогда понятно. День был трудный - эмоций масса, но это не повод использовать Викторию в качестве громоотвода :evil:
ps а машину я вожу крайне редко и то когда муж переусердствует с вискарём :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59

  Кассандра написав: я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с)

- "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Алешу поволок. :P

Источник: Басня Крылова Волк и Ягненок
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10

  Flamingo написав:
  otg написав:Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?

В этом месяце совсем ничего делать не надо. Это у Вас будет по рассрочке только первая РД и в нее ничего не происходит.
До 24 ДЕКАБРЯ - вам на всякий случай надо будет кинуть карту страховочную гривну. А первую часть Вашей рассрочки Вам надо будет погасить аж до 18 января 2019. Раньше по этой рассрочке ничего гасить не надо.
Спасибо понял. Оформил на 6 мес. Заплатил 60 с лишним гривен комиссии. Эту сумму платить до 24 декабря?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:29

  Кассандра написав:Искатель нее... пдд - это святое, при чём тут это? Или вы ориентируетесь на форму, а не на содержание, то тогда понятно. День был трудный - эмоций масса, но это не повод использовать Викторию в качестве громоотвода :evil:
ps а машину я вожу крайне редко и то когда муж переусердствует с вискарём :wink:


К представителю банка на форуме отношусь с большим уважением.
Это не ее вина, что она представляет такой... все сильнее падающий в моих глазах банк.
В "Альфе" - много чудесных работников. Увы, политику банка делают не они ((

А машину - лучше водите чаще, без практики в этом деле - никуда, поверьте :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:33

Кассандра
браво!
а то сопли, сопли, сопли
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:31

Re: Альфа-Банк

Aps написав:Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?
Может вас уже ломают?

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35

Козак-характерник
Там же у тебя были свои банкстерские сказки,так сказать,хэндмэйд)давай их на ветку,нужно ж как-то разряжать этот накал страстей)А то еще Виктория не выдержит и сбежит от сюда)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:01

Присвята пані Аллє!

  _Slava_ написав:Козак-характерник
Там же у тебя были свои банкстерские сказки,так сказать,хэндмэйд)давай их на ветку,нужно ж как-то разряжать этот накал страстей)А то еще Виктория не выдержит и сбежит от сюда)

Замість казочки, віршик - побажання нашому представнику. :P

Тверда в своих решеньях Алла,
Любое дело ей под стать;
Всегда ответственна, упорна,
Стремится честь не запятнать.
Великолепная хозяйка,
Очаровательна, умна;
Прийти па помощь вам готова
Незамедлительно она.
Пусть Алле будет уваженье
От окружающих людей;
За добрым жизненным советом
Почаще пусть приходят к ней!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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