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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:47
Искатель
нее... пдд - это святое, при чём тут это? Или вы ориентируетесь на форму, а не на содержание, то тогда понятно. День был трудный - эмоций масса, но это не повод использовать Викторию в качестве громоотвода
ps а машину я вожу крайне редко и то когда муж переусердствует с вискарём
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Кассандра
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59
Кассандра написав:
я даже не говорю Постернака - ибо его имя, а не он сам, уже по Импринтеру понятие нарицательное, хотя виноват лишь в том , как сказал волк ягнёнку, что хочется мне кушать (с)
- "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Алешу поволок.
Источник: Басня Крылова Волк и Ягненок
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10
Flamingo написав: otg написав:
Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?
В этом месяце совсем ничего делать не надо. Это у Вас будет по рассрочке только первая РД и в нее ничего не происходит.
До 24 ДЕКАБРЯ - вам на всякий случай надо будет кинуть карту страховочную гривну. А первую часть Вашей рассрочки Вам надо будет погасить аж до 18 января 2019. Раньше по этой рассрочке ничего гасить не надо.
Спасибо понял. Оформил на 6 мес. Заплатил 60 с лишним гривен комиссии. Эту сумму платить до 24 декабря?
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otg
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:29
Кассандра написав:Искатель
нее... пдд - это святое, при чём тут это? Или вы ориентируетесь на форму, а не на содержание, то тогда понятно. День был трудный - эмоций масса, но это не повод использовать Викторию в качестве громоотвода
ps а машину я вожу крайне редко и то когда муж переусердствует с вискарём
К представителю банка на форуме отношусь с большим уважением.
Это не ее вина, что она представляет такой... все сильнее падающий в моих глазах банк.
В "Альфе" - много чудесных работников. Увы, политику банка делают не они ((
А машину - лучше водите чаще, без практики в этом деле - никуда, поверьте
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:33
Кассандра
браво!
а то сопли, сопли, сопли
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v57
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:31
Aps написав:Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?
Может вас уже ломают?Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35
Козак-характерник
Там же у тебя были свои банкстерские сказки,так сказать,хэндмэйд)давай их на ветку,нужно ж как-то разряжать этот накал страстей)А то еще Виктория не выдержит и сбежит от сюда)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:01
_Slava_ написав:Козак-характерник
Там же у тебя были свои банкстерские сказки,так сказать,хэндмэйд)давай их на ветку,нужно ж как-то разряжать этот накал страстей)А то еще Виктория не выдержит и сбежит от сюда)
Замість казочки, віршик - побажання нашому представнику.
Тверда в своих решеньях Алла,
Любое дело ей под стать;
Всегда ответственна, упорна,
Стремится честь не запятнать.
Великолепная хозяйка,
Очаровательна, умна;
Прийти па помощь вам готова
Незамедлительно она.
Пусть Алле будет уваженье
От окружающих людей;
За добрым жизненным советом
Почаще пусть приходят к ней!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:27
Искатель написав:
Подведем итоги.
Деньги упали на Ультру после 17и часов.
В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).
Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку.
А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ...
Нет слов (((
Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...
это тот случай про который я постоянно повторяю когда обсуждают что можно СЕПом гасить кредитки - у банки три законных дня отправить СЕП.
хорошо пока все хорошо.
ЗЫ
была куча кипиша на ветке по поводу сбоя. но мне вот интересно - хоть у кого то банк нарушил законные временные рамки по операциям этим сбоем?
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mephala
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