Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35

Козак-характерник

Там же у тебя были свои банкстерские сказки,так сказать,хэндмэйд)давай их на ветку,нужно ж как-то разряжать этот накал страстей)А то еще Виктория не выдержит и сбежит от сюда)

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...