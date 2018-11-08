RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6367636863696370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:21

  mephala написав:
  Искатель написав:Подведем итоги.
Деньги упали на Ультру после 17и часов.
В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).

Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку.
А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ...
Нет слов (((

Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...

это тот случай про который я постоянно повторяю когда обсуждают что можно СЕПом гасить кредитки - у банки три законных дня отправить СЕП.
хорошо пока все хорошо.

ЗЫ
была куча кипиша на ветке по поводу сбоя. но мне вот интересно - хоть у кого то банк нарушил законные временные рамки по операциям этим сбоем?

Законно можно и банкротство объявить. Или как Ощадбанк в своё время отложить долги в долгий ящик. Мне лично от того, что нечто для меня нежелательное будет законно, легче не станет.

К тому же "Законность - признак власти, а не справедливости" (IMPRINTER как-то про законное рабство, голодомор и холокост писал), да и не за неё мы Альфу критикуем, она то в зеркальной ситуации с кредитчиков своё поимеет, поэтому справедливо и депозитчикам здесь компенсировать, делов-то...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:30

Ув.Alfa_Bank, в связи со вчерашним сбоем в проведении платежей, не пойдёт ли Альфа банк на встречу свои клиентам, и не перенесет ли на один день введение изменений по рассрочкам, в смысле - чтобы новые правила по рассрочкам вступили в действие не с 9.11, а с 10.11?

Stringer
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6367636863696370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, slasva, varlo і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3252, 3253, 3254
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32536 4022578
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 08:54
guntherhouse777
ВТБ Банк 1 ... 1388, 1389, 1390
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13891 2630425
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 08:01
Stringer
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15509 2210870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 23:19
vano80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.