mephala написав:Искатель написав:Подведем итоги.
Деньги упали на Ультру после 17и часов.
В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).
Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку.
А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ...
Нет слов (((
Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...
это тот случай про который я постоянно повторяю когда обсуждают что можно СЕПом гасить кредитки - у банки три законных дня отправить СЕП.
хорошо пока все хорошо.
ЗЫ
была куча кипиша на ветке по поводу сбоя. но мне вот интересно - хоть у кого то банк нарушил законные временные рамки по операциям этим сбоем?
Законно можно и банкротство объявить. Или как Ощадбанк в своё время отложить долги в долгий ящик. Мне лично от того, что нечто для меня нежелательное будет законно, легче не станет.
К тому же "Законность - признак власти, а не справедливости" (IMPRINTER как-то про законное рабство, голодомор и холокост писал), да и не за неё мы Альфу критикуем, она то в зеркальной ситуации с кредитчиков своё поимеет, поэтому справедливо и депозитчикам здесь компенсировать, делов-то...