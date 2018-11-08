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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6367636863696370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:21

  mephala написав:
  Искатель написав:Подведем итоги.
Деньги упали на Ультру после 17и часов.
В результате 4 внешних платежа, которые должны были быть отправлены сегодня, уйдут только завтра (если еще уйдут).

Альфа-банк, кто будет компенсировать? Когда я по ошибке отправил платеж не с дебетовой, а с кредитной карты, я сам заплатил за свою ошибку.
А сбои банка - это такое? С каждым может случиться, да? ...
Нет слов (((

Вот теперь по-хорошему надо вытолкнуть платежи хотя бы сегодня...

это тот случай про который я постоянно повторяю когда обсуждают что можно СЕПом гасить кредитки - у банки три законных дня отправить СЕП.
хорошо пока все хорошо.

ЗЫ
была куча кипиша на ветке по поводу сбоя. но мне вот интересно - хоть у кого то банк нарушил законные временные рамки по операциям этим сбоем?

Законно можно и банкротство объявить. Или как Ощадбанк в своё время отложить долги в долгий ящик. Мне лично от того, что нечто для меня нежелательное будет законно, легче не станет.

К тому же "Законность - признак власти, а не справедливости" (IMPRINTER как-то про законное рабство, голодомор и холокост писал), да и не за неё мы Альфу критикуем, она то в зеркальной ситуации с кредитчиков своё поимеет, поэтому справедливо и депозитчикам здесь компенсировать, делов-то...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:30

Ув.Alfa_Bank, в связи со вчерашним сбоем в проведении платежей, не пойдёт ли Альфа банк на встречу свои клиентам, и не перенесет ли на один день введение изменений по рассрочкам, в смысле - чтобы новые правила по рассрочкам вступили в действие не с 9.11, а с 10.11?

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:40

Доброе утро. Спасибо за понимание и поддержку).
Информирую вас о том, что сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.
Критерии счета, которые закрываем:
- на счете нулевой остаток
- не было движений более 1 года (условия ДКБО)
- по бездействующим счетам нет активных карт.

ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf
п. 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по 37 такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:47

  Alfa_Bank написав:Доброе утро. Спасибо за понимание и поддержку).
Информирую вас о том, что сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.

Пошла подготовка к переводу на 2620
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:51

Re: Альфа-Банк

Сегодня снятие с Ощадного работает моментально.
Спасибо всем, кто озвучивал вчерашнюю проблему. Загасился в последний день.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:25

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Заплутано, не зручно, не вигідно, якщо є кредитки інших банків з кеш-беком!
Формула нарахування: 2 витрачені грн = 1 бонус + супербонуси (якщо їх так можна назвати) на 2 категорії.

1б.=1к. для розрахунків при використанні бонусів?
яким чином і де настроїти конвертацію бонусів в гроші\товар?
в інтернет-банку можно підключити цей сервіс (кеш-бек сервіс), чи тільки в мобільному телефоні в програмі від Альфа-банку?
Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29

Re: Альфа-Банк

Кто в курсе, подскажите, если не сложно, в зарплатном проекте с карточкой по пакету Ультра (чипованая Виза Платинум) чек в альфабанковском банкомате бесплатно можно получить при снятии зарплатных денег, или только первый в сутки ПРОСМОТР баланса на экране бесплатный?
Спасибо.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:36

Re: Альфа-Банк

..за раз (суточный)с платины в грн.какой лимит???
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:50

Проблема с платежом

Добрый день
6 ноября через систему liqpay был осуществлён платеж, который из за сбоя в системе Liqpay не был успешным. Сумма платежа была заблокирована на карте Альфабанка, однако после выяснений деталий проблемы с поддержкой Liqpay, блокировка на сумму платежа была снята и сумма вернулась на карту. Вопрос вроде был закрыт. Однако, сегодня 9 ноября произошло повторное списание суммы неудачной транзакции. С поддержкой Альфабанка по телефону связаться не получилось, прошу представителя банка связаться со мной в личке
tarask
 
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