Доброе утро. Спасибо за понимание и поддержку). Информирую вас о том, что сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке. Критерии счета, которые закрываем: - на счете нулевой остаток - не было движений более 1 года (условия ДКБО) - по бездействующим счетам нет активных карт.
ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf п. 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по 37 такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
V2 написав:Заплутано, не зручно, не вигідно, якщо є кредитки інших банків з кеш-беком! Формула нарахування: 2 витрачені грн = 1 бонус + супербонуси (якщо їх так можна назвати) на 2 категорії.
1б.=1к. для розрахунків при використанні бонусів? яким чином і де настроїти конвертацію бонусів в гроші\товар? в інтернет-банку можно підключити цей сервіс (кеш-бек сервіс), чи тільки в мобільному телефоні в програмі від Альфа-банку? Дякую.
Кто в курсе, подскажите, если не сложно, в зарплатном проекте с карточкой по пакету Ультра (чипованая Виза Платинум) чек в альфабанковском банкомате бесплатно можно получить при снятии зарплатных денег, или только первый в сутки ПРОСМОТР баланса на экране бесплатный? Спасибо.
Добрый день 6 ноября через систему liqpay был осуществлён платеж, который из за сбоя в системе Liqpay не был успешным. Сумма платежа была заблокирована на карте Альфабанка, однако после выяснений деталий проблемы с поддержкой Liqpay, блокировка на сумму платежа была снята и сумма вернулась на карту. Вопрос вроде был закрыт. Однако, сегодня 9 ноября произошло повторное списание суммы неудачной транзакции. С поддержкой Альфабанка по телефону связаться не получилось, прошу представителя банка связаться со мной в личке