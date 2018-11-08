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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6368636963706371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:40

Доброе утро. Спасибо за понимание и поддержку).
Информирую вас о том, что сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.
Критерии счета, которые закрываем:
- на счете нулевой остаток
- не было движений более 1 года (условия ДКБО)
- по бездействующим счетам нет активных карт.

ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf
п. 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по 37 такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:47

  Alfa_Bank написав:Доброе утро. Спасибо за понимание и поддержку).
Информирую вас о том, что сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.

Пошла подготовка к переводу на 2620
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:51

Re: Альфа-Банк

Сегодня снятие с Ощадного работает моментально.
Спасибо всем, кто озвучивал вчерашнюю проблему. Загасился в последний день.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:25

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Заплутано, не зручно, не вигідно, якщо є кредитки інших банків з кеш-беком!
Формула нарахування: 2 витрачені грн = 1 бонус + супербонуси (якщо їх так можна назвати) на 2 категорії.

1б.=1к. для розрахунків при використанні бонусів?
яким чином і де настроїти конвертацію бонусів в гроші\товар?
в інтернет-банку можно підключити цей сервіс (кеш-бек сервіс), чи тільки в мобільному телефоні в програмі від Альфа-банку?
Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29

Re: Альфа-Банк

Кто в курсе, подскажите, если не сложно, в зарплатном проекте с карточкой по пакету Ультра (чипованая Виза Платинум) чек в альфабанковском банкомате бесплатно можно получить при снятии зарплатных денег, или только первый в сутки ПРОСМОТР баланса на экране бесплатный?
Спасибо.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:36

Re: Альфа-Банк

..за раз (суточный)с платины в грн.какой лимит???
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:50

Проблема с платежом

Добрый день
6 ноября через систему liqpay был осуществлён платеж, который из за сбоя в системе Liqpay не был успешным. Сумма платежа была заблокирована на карте Альфабанка, однако после выяснений деталий проблемы с поддержкой Liqpay, блокировка на сумму платежа была снята и сумма вернулась на карту. Вопрос вроде был закрыт. Однако, сегодня 9 ноября произошло повторное списание суммы неудачной транзакции. С поддержкой Альфабанка по телефону связаться не получилось, прошу представителя банка связаться со мной в личке
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:35

мелко
пусть управляющий обслужит
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:55

утренние сепы у кого-то дошли?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:11

  J написав:утренние сепы у кого-то дошли?

да, 20мин назад пришвартовались на КоКо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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