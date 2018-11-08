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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:23
На горячей линии бывают живые люди?
Альфа, ну это не серьезно. По карте произошли странные списания а у меня нет возможности выяснить в чем проблема пообщавшись с человеком, а не с роботом, позвонив на горячую линию. Мой персональный менеджер на отделении не может мне помочь, так как ему не доступна информация по моей карте, так как она может быть получена только владельцем.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:52
Alfa_Bank Не будет сегодня амнистии по рассрочкам?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:12
вы не знаете как вызвать оператора вместо робобабы
или Алла не связывает вас с оператором?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:30
ОГВЗ
Вопрос официальному представителю банка.
Какие необходимые условия покупки ОГВЗ?
Спасибо.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:39
braintest
спробуйте задати це (цікаве) запитання своєму персональному менеджеру
а загалом, гадаю, треба бути членом А-Клубу
+50грн !
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:01
braintest
Нема за що
я на разі не чув і не читав щоб Альфа продавала ОДВП фізикам.
але Альфа є первинним ділером
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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