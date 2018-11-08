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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6368636963706371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:23

На горячей линии бывают живые люди?

Альфа, ну это не серьезно. По карте произошли странные списания а у меня нет возможности выяснить в чем проблема пообщавшись с человеком, а не с роботом, позвонив на горячую линию. Мой персональный менеджер на отделении не может мне помочь, так как ему не доступна информация по моей карте, так как она может быть получена только владельцем.
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:52

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, в связи со вчерашним сбоем в проведении платежей, не пойдёт ли Альфа банк на встречу свои клиентам, и не перенесет ли на один день введение изменений по рассрочкам, в смысле - чтобы новые правила по рассрочкам вступили в действие не с 9.11, а с 10.11?



Alfa_Bank Не будет сегодня амнистии по рассрочкам?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:12

  tarask написав:Альфа, ну это не серьезно. По карте произошли странные списания а у меня нет возможности выяснить в чем проблема пообщавшись с человеком, а не с роботом, позвонив на горячую линию. Мой персональный менеджер на отделении не может мне помочь, так как ему не доступна информация по моей карте, так как она может быть получена только владельцем.

вы не знаете как вызвать оператора вместо робобабы
или Алла не связывает вас с оператором?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:30

ОГВЗ

Вопрос официальному представителю банка.

Какие необходимые условия покупки ОГВЗ?

Спасибо.
braintest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:39

braintest

спробуйте задати це (цікаве) запитання своєму персональному менеджеру

а загалом, гадаю, треба бути членом А-Клубу

http://a-club.alfabank.com.ua/ua/news/p ... 4nt%D1%96v
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:52

greenozon
Дякую
braintest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:01

braintest
Нема за що
я на разі не чув і не читав щоб Альфа продавала ОДВП фізикам.

але Альфа є первинним ділером

https://www.minfin.gov.ua/news/pervnni- ... kh-dyleriv
+50грн !
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