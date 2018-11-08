Альфа, ну это не серьезно. По карте произошли странные списания а у меня нет возможности выяснить в чем проблема пообщавшись с человеком, а не с роботом, позвонив на горячую линию. Мой персональный менеджер на отделении не может мне помочь, так как ему не доступна информация по моей карте, так как она может быть получена только владельцем.
Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, в связи со вчерашним сбоем в проведении платежей, не пойдёт ли Альфа банк на встречу свои клиентам, и не перенесет ли на один день введение изменений по рассрочкам, в смысле - чтобы новые правила по рассрочкам вступили в действие не с 9.11, а с 10.11?
Alfa_Bank Не будет сегодня амнистии по рассрочкам?
tarask написав:Альфа, ну это не серьезно. По карте произошли странные списания а у меня нет возможности выяснить в чем проблема пообщавшись с человеком, а не с роботом, позвонив на горячую линию. Мой персональный менеджер на отделении не может мне помочь, так как ему не доступна информация по моей карте, так как она может быть получена только владельцем.
вы не знаете как вызвать оператора вместо робобабы или Алла не связывает вас с оператором?