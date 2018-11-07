Alfa_Bank написав:сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке. Критерии счета, которые закрываем: - на счете нулевой остаток - не было движений более 1 года (условия ДКБО) - по бездействующим счетам нет активных карт.
А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока. Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?
Vorlon написав:Alfa_Bank Ещё раз спрошу - новому клиенту банка при получении пакетной карты Комфорт как-то надо акцентировать внимание на полноценной работе интернет-банкинга или всё само-собой начнёт работать автоматом?
Vorlon, добрый день. При оформлении продукта клиенту оформляется автоматическое подключение к расширенному функционалу. Для использования всех возможностей функционала, клиенту необходимо пройти регистрацию в системе и выполнить активацию услуги.
Alfa_Bank написав:сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке. Критерии счета, которые закрываем: - на счете нулевой остаток - не было движений более 1 года (условия ДКБО) - по бездействующим счетам нет активных карт.
А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока. Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?