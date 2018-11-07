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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6370637163726373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:30

  Alfa_Bank написав:сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.
Критерии счета, которые закрываем:
- на счете нулевой остаток
- не было движений более 1 года (условия ДКБО)
- по бездействующим счетам нет активных карт.

А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока.
Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:05

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Ещё раз спрошу - новому клиенту банка при получении пакетной карты Комфорт как-то надо акцентировать внимание на полноценной работе интернет-банкинга или всё само-собой начнёт работать автоматом?

Vorlon, добрый день. При оформлении продукта клиенту оформляется автоматическое подключение к расширенному функционалу. Для использования всех возможностей функционала, клиенту необходимо пройти регистрацию в системе и выполнить активацию услуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11

Re: Альфа-Банк

я что то не так понимаю или таки баланс не правильно показывает?
Зображення
вроде ж должно "загальний баланс" состоять из сумм рассрочки, грейса и блока
РД был 07-11-2018 и карта погашена в ноль.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:16

  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:сейчас проходит закрытие банком карточных счетов в одностороннем порядке.
Критерии счета, которые закрываем:
- на счете нулевой остаток
- не было движений более 1 года (условия ДКБО)
- по бездействующим счетам нет активных карт.

А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока.
Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?

ubopytnaya, добрый день. Ваш вопрос уточняю.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:00

Re: Альфа-Банк

С Альфы средний поезд сегодня уходил?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:19

ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:22

Re: Альфа-Банк

Алка комфорт не блочить за сендмані на Приват?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:28

господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:45

  IMPRINTER написав:господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала

Да алла сейчас вообще странно отправляет... супруга дневным поездом отправила в шарик суммы и себе и мне... мне зашло в начале шестого, ей не зашло до сих пор... я позвонил в шарик девочка посмотрела и говорит, что сумма жене на транзитник зашла, но зачислена будет тока в понедельник ввиду позднего прибытия поезда из аллы во-как... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:09

Re: Альфа-Банк

На Форвард, тоже пока нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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