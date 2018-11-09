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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6370637163726373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26

  Фантом написав:На Форвард, тоже пока нет.

Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:28

  bbc_80 написав:
  Фантом написав:На Форвард, тоже пока нет.

Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы


Зачисления не тормозят, утренний залетел. И это при том, что я умудрился перепутать номера счетов и отослал на старый 2625.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1318
З нами з: 18.05.16
Подякував: 177 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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  #<1 ... 6370637163726373
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