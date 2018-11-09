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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26
Фантом написав:
На Форвард, тоже пока нет.
Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
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bbc_80
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:28
bbc_80 написав: Фантом написав:
На Форвард, тоже пока нет.
Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
Зачисления не тормозят, утренний залетел. И это при том, что я умудрился перепутать номера счетов и отослал на старый 2625.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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