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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26
Фантом написав:
На Форвард, тоже пока нет.
Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
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bbc_80
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:28
bbc_80 написав: Фантом написав:
На Форвард, тоже пока нет.
Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
Зачисления не тормозят, утренний залетел. И это при том, что я умудрился перепутать номера счетов и отослал на старый 2625.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:23
IMPRINTER написав:
господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала
Мне вечернюю посылку доставили в глобус в 18-44
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Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:36
Фантом написав:
На Форвард, тоже пока нет.
У меня на Депозитку зашла в 18:30
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Fylhtq
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:20
Кочевник написав:
Алка комфорт не блочить за сендмані на Приват?
вчера час списывало с алки и зачисляло на примат.Через моню сразу залетело с алки на примат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:47
IMPRINTER написав:
господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала
Платеж отправлялся с Альфы около 15:00, прилетел в конечный пункт в 18:30
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allaliu
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48
а где ссыль у аллы на то какой пакет стает платным??
а то решил с этим кэшью перейти на пакет постарше и забить на заморозку денег у аллы =)
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mephala
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:44
mephala написав:
а где ссыль у аллы на то какой пакет стает платным??
а то решил с этим кэшью перейти на пакет постарше и забить на заморозку денег у аллы =)
там где пенсы до сих пор не расчлененыhttps://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 лис, 2018 05:30
Кто то обратил внимание что Альфа-Банк в одностороннем порядке поднял ставки по депозитам?
ПС жду новогодние акции, год 2019 хочу 9% по долларовым вкладам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 10 лис, 2018 06:32
На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?
никому не верю
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sens
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