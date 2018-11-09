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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6371637263736374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26

  Фантом написав:На Форвард, тоже пока нет.

Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:28

  bbc_80 написав:
  Фантом написав:На Форвард, тоже пока нет.

Форвард перешел на бывший процесинг Альфы и тормозит не менее Альфы


Зачисления не тормозят, утренний залетел. И это при том, что я умудрился перепутать номера счетов и отослал на старый 2625.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:23

  IMPRINTER написав:господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала

Мне вечернюю посылку доставили в глобус в 18-44
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:36

  Фантом написав:На Форвард, тоже пока нет.

У меня на Депозитку зашла в 18:30
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:20

  Кочевник написав:Алка комфорт не блочить за сендмані на Приват?

вчера час списывало с алки и зачисляло на примат.Через моню сразу залетело с алки на примат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:47

  IMPRINTER написав:господа, скажите, вечерний сэп их аллы у кого то пришел в пункт назначения?
походу алла опять крепко задержала

Платеж отправлялся с Альфы около 15:00, прилетел в конечный пункт в 18:30
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48

Re: Альфа-Банк

а где ссыль у аллы на то какой пакет стает платным??
а то решил с этим кэшью перейти на пакет постарше и забить на заморозку денег у аллы =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:44

  mephala написав:а где ссыль у аллы на то какой пакет стает платным??
а то решил с этим кэшью перейти на пакет постарше и забить на заморозку денег у аллы =)

там где пенсы до сих пор не расчленены
https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 05:30

Кто то обратил внимание что Альфа-Банк в одностороннем порядке поднял ставки по депозитам? :wink:
Зображення

ПС жду новогодние акции, год 2019 хочу 9% по долларовым вкладам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:32

На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?
никому не верю
sens
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