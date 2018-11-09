Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:37
Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 10 лис, 2018 07:57
Re: Альфа-Банк
13 в евро. Безналоговых.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58
Re: Альфа-Банк
Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:43
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