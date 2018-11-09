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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6371637263736374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:37

  sens написав:На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?


Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 07:57

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:
  sens написав:На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?


Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
13 в евро. Безналоговых.

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58

Re: Альфа-Банк

Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:43

  chipmunk написав:Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?

Глобально!)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:28

  Ukrainian написав:
  sens написав:На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?


Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах



можете не чекати - ЦП вже майже по такому % доходності

https://alfabank.ua/about/press/akcione ... ted-u-2915
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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  chipmunk написав:Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?

Глобально
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:12

  Ukrainian написав:Кто то обратил внимание что Альфа-Банк в одностороннем порядке поднял ставки по депозитам? :wink:
Зображення

ПС жду новогодние акции, год 2019 хочу 9% по долларовым вкладам



ганьба, чтобы заработать 50$, то надо положить 13к$-17к$

кешбэк в сумме по всем картам во всех банков дает >~50$ за 2-3 дня при покупки примерно от 2,5к$ - 3,5к$. Если "нащелкать" товар за 2-3 дня, потом продать еще с наценкой в олх :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:34

proftpd66
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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