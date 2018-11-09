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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:37
sens написав:
На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?
Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 10 лис, 2018 07:57
Ukrainian написав: sens написав:
На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?
Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
13 в евро. Безналоговых.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 10 лис, 2018 08:58
Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:43
chipmunk написав:
Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?
Глобально!)
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:28
Ukrainian написав: sens написав:
На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?
Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах
можете не чекати - ЦП вже майже по такому % доходностіhttps://alfabank.ua/about/press/akcione ... ted-u-2915
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:37
chipmunk написав:
Екобонуси тіки мені не зайшли ще, чи глобально?
Глобально
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:12
Ukrainian написав:
Кто то обратил внимание что Альфа-Банк в одностороннем порядке поднял ставки по депозитам?
ПС жду новогодние акции, год 2019 хочу 9% по долларовым вкладам
ганьба, чтобы заработать 50$, то надо положить 13к$-17к$
кешбэк в сумме по всем картам во всех банков дает >~50$ за 2-3 дня при покупки примерно от 2,5к$ - 3,5к$. Если "нащелкать" товар за 2-3 дня, потом продать еще с наценкой в олх
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:34
proftpd66
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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