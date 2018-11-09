|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:57
curiousobro написав:
С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13933
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1053 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10879
|1582051
|
|
|32588
|4026592
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14004
|2640873
|