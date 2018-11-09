Для мене загадка чому евро облігації номіновані в доларах а не євро.
ABH Ukraine Limited, мажоритарний акціонер АТ «Альфа-Банк», що володіє 90,1% акцій банку, здійснила два нових випуски єврооблігацій обсягом по 50 млн дол. США кожен. Погашаються випуски відповідно 6 травня 2022 року (ISIN XS1905646144, строк 42 місяці) і 7 листопада 2022 року (ISIN XS1907535576, строк 48 місяців). Ставка купона по обох випусках – 8,75% річних із щоквартальною виплатою.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Для мене загадка чому евро облігації номіновані в доларах а не євро.
Євро нестабільна валюта.
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а в этом пакете все карты виза? хоть основная хоть допки? а то как то странно звучит формулировка - снимают 200 грн за годовое обслуживание карт виза но списывают при активации первой гривневой карты которая основная. а если основная мастер и допки не открываются то за что тогда списывать?
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