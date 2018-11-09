RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6373637463756376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13942
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:37

  BBC написав:
  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.

Лень искать, но по-моему там была речь о Platinum Black+, соотв. - мастеркард
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6483
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4329 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:41

  Вкладчик1234 написав:
  BBC написав:
  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.

Лень искать, но по-моему там была речь о Platinum Black+, соотв. - мастеркард

Бреют только фанатов VISA
https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... black-2845
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13942
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:31

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:
  sens написав:На 3 года и не разрывной) может не стоит настолько быть жадным ?


Не открываю
Жду новогодние акции, 9% в долларах



можете не чекати - ЦП вже майже по такому % доходності

https://alfabank.ua/about/press/akcione ... ted-u-2915

Для мене загадка чому евро облігації номіновані в доларах а не євро.

ABH Ukraine Limited, мажоритарний акціонер АТ «Альфа-Банк», що володіє 90,1% акцій банку, здійснила два нових випуски єврооблігацій обсягом по 50 млн дол. США кожен. Погашаються випуски відповідно 6 травня 2022 року (ISIN XS1905646144, строк 42 місяці) і 7 листопада 2022 року (ISIN XS1907535576, строк 48 місяців). Ставка купона по обох випусках – 8,75% річних із щоквартальною виплатою.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7273
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:Для мене загадка чому евро облігації номіновані в доларах а не євро.

Євро нестабільна валюта.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:54

  BBC написав:Бреют только фанатов VISA
https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... black-2845

а в этом пакете все карты виза? хоть основная хоть допки?
а то как то странно звучит формулировка - снимают 200 грн за годовое обслуживание карт виза но списывают при активации первой гривневой карты которая основная. а если основная мастер и допки не открываются то за что тогда списывать?
mephala
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Для мене загадка чому евро облігації номіновані в доларах а не євро.

Євро нестабільна валюта.

А долар хіба стабільна?
Подивіться останні сто років як відносно золота коливається.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7273
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:57

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:сто років

Які 100 років...4 роки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:20

  mephala написав:
  BBC написав:Бреют только фанатов VISA
https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... black-2845

а в этом пакете все карты виза? хоть основная хоть допки?
а то как то странно звучит формулировка - снимают 200 грн за годовое обслуживание карт виза но списывают при активации первой гривневой карты которая основная. а если основная мастер и допки не открываются то за что тогда списывать?

Если основная Мастер (Карбон, Варгейминг), то допки все равно VISA
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13942
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:17

  BBC написав:
  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.

Лень искать, но вроде Виктория писала, что это казается только новых любителей блэка... а для старых всё бесплатно... или я ошибаюсь? :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 441
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6373637463756376>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Daswer, Грйс-мэн, Stringer, Surz, varlo, Vorlon, Zonenor, КУБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1551, 1552, 1553
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15524 2211855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 19:51
Vorlon
А-Банк 1 ... 1087, 1088, 1089
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10886 1582580
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 19:41
Goodman
ВТБ Банк 1 ... 1402, 1403, 1404
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14038 2643018
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 19:35
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.