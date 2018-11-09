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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:12
Карамболь написав: BBC написав: curiousobro написав:
С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.
Лень искать, но вроде Виктория писала, что это казается только новых любителей блэка... а для старых всё бесплатно... или я ошибаюсь?
Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
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