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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6373637463756376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:12

  Карамболь написав:
  BBC написав:
  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.

Лень искать, но вроде Виктория писала, что это казается только новых любителей блэка... а для старых всё бесплатно... или я ошибаюсь? :roll:

Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
Stringer
 
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З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:46

  Stringer написав:Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах

так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?

ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:32

  mephala написав:
  Stringer написав:Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах

так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?

ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально :mrgreen:

Блэк+ - это мастер, там другие залы (всего 8 штук в европе, включая киев) а простой блэк - это виза, там акция до 19 года по всем лаунжам мира
Stringer
 
Повідомлень: 8278
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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1
  #<1 ... 6373637463756376
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