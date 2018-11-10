RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6373637463756376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:12

  Карамболь написав:
  BBC написав:
  curiousobro написав:С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.

Лень искать, но вроде Виктория писала, что это казается только новых любителей блэка... а для старых всё бесплатно... или я ошибаюсь? :roll:

Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
Stringer
 
Повідомлень: 8278
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:46

  Stringer написав:Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах

так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?

ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:32

  mephala написав:
  Stringer написав:Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах

так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?

ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально :mrgreen:

Блэк+ - это мастер, там другие залы (всего 8 штук в европе, включая киев) а простой блэк - это виза, там акция до 19 года по всем лаунжам мира
Stringer
 
Повідомлень: 8278
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:59

  Ukrainian написав:Кто то обратил внимание что Альфа-Банк в одностороннем порядке поднял ставки по депозитам? :wink:
Зображення


Если бы поднял по действующим, вот то было бы в одностороннем порядке. :mrgreen:
tano
 
Повідомлень: 177
З нами з: 20.10.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:35

Re: Альфа-Банк - рассрочек больше нет :(...

Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 01:18

  ol_zy написав:Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...

когда-то СЭП в МАБ был по 5 грн.... потом убрали... может и тут одумаются
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:12

  ol_zy написав:Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...

А выбор срока оставили?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13950
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:37

Дошёл со своим вопросом о не начислении кешбэка по двойной ставке (в первые 30 дней использования карты) аж до отделения.
Мне там сказали одну загадочную вещь, о том, что этот 30-дневный период начинается не с момента активации карты, а с 1 числа следующего месяца, и длится весь этот месяц. Во как. Перечитал официальные условия, ничего подобного там не нашёл. Ладно, вернёмся к вопросу после 1 декабря.
А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились".
А электронную почту ccd@alfabank.kiev.ua никто не читает, хотя она есть в контактах, и в мобильном приложении "написать письмо" пишет именно на этот адрес. Письмо с полным изложением проблемы и приведенным расчетом, проигнорировано.
M-Audio
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 23.03.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 10:57

  BBC написав:
  ol_zy написав:Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...

А выбор срока оставили?

нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6373637463756376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, slasva, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1552, 1553, 1554
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15538 2212571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 09:03
BBC
Банк Восток 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
959 225521
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 02:25
VetalUA
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3259, 3260, 3261
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32603 4028106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 23:03
VetalUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.