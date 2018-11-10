|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:12
Карамболь написав: BBC написав: curiousobro написав:
С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
Не так, а держателей карт VISA Platinum в рамках этого пакета.
Лень искать, но вроде Виктория писала, что это казается только новых любителей блэка... а для старых всё бесплатно... или я ошибаюсь?
Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8278
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:46
Stringer написав:
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?
ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3748
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:32
mephala написав: Stringer написав:
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
так изменения касаются только блека. блек+ по старым условиям. но там и там платиновые карты.
или для посещений залов они отличаются?
ЗЫ
хотя да. блек+ он же платный. там брили изначально
Блэк+ - это мастер, там другие залы (всего 8 штук в европе, включая киев) а простой блэк - это виза, там акция до 19 года по всем лаунжам мира
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8278
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:59
Если бы поднял по действующим, вот то было бы в одностороннем порядке.
-
tano
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:35
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4612
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 01:18
ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
когда-то СЭП в МАБ был по 5 грн.... потом убрали... может и тут одумаются
-
VetalUA
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 30.09.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:12
ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
А выбор срока оставили?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13950
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1054 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:37
Дошёл со своим вопросом о не начислении кешбэка по двойной ставке (в первые 30 дней использования карты) аж до отделения.
Мне там сказали одну загадочную вещь, о том, что этот 30-дневный период начинается не с момента активации карты, а с 1 числа следующего месяца, и длится весь этот месяц. Во как. Перечитал официальные условия, ничего подобного там не нашёл. Ладно, вернёмся к вопросу после 1 декабря.
А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились".
А электронную почту ccd@alfabank.kiev.ua
никто не читает, хотя она есть в контактах, и в мобильном приложении "написать письмо" пишет именно на этот адрес. Письмо с полным изложением проблемы и приведенным расчетом, проигнорировано.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1354
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 10:57
BBC написав: ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
А выбор срока оставили?
нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4612
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15538
|2212570
|
Нед 11 лис, 2018 09:03
BBC
|
|959
|225521
|
|
|32603
|4028106
|
|