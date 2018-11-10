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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:29
ol_zy написав: BBC написав: ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
А выбор срока оставили?
нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...
Странно, я в пятницу менял срок
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