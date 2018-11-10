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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6374637563766377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:29

  ol_zy написав:
  BBC написав:
  ol_zy написав:Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...

А выбор срока оставили?

нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...

Странно, я в пятницу менял срок
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:55

  Stringer написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
  BBC написав:А выбор срока оставили?

нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...

Странно, я в пятницу менял срок

Похоже смс пришла не полностью, чего-то они шаманят...Уже такое когда-то было
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:57

  Hercules написав:как можно снять валюту со счета без платны за снятие?

Положить на сбер и через 14 дней снять. Но должно быть более 20 единиц валюты на счете или докупить. Открыть пакет ультра получить вторую карту в нужной валюте перевести на карту, снять, закрыть пакет. Карты ждать около недели, т.е. немного быстрее выходит
ol_zy
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Повідомлень: 4614
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 421 раз.
 
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  #<1 ... 6374637563766377
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