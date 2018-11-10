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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:29
ol_zy написав: BBC написав: ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
А выбор срока оставили?
нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...
Странно, я в пятницу менял срок
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Stringer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:55
Stringer написав: ol_zy написав: ol_zy написав:
Ну вот и закончились рассрочки... На трату в чуть менее 1200 пришло предложение на 12 мес с фикс. комиссией + >20грн в месяц...
BBC написав:
А выбор срока оставили?
нет. и очень похоже, что без досрочки, если кто рискнет таки "предложением" воспользоваться - сможет проверить...
Странно, я в пятницу менял срок
Похоже смс пришла не полностью, чего-то они шаманят...Уже такое когда-то было
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ol_zy
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:57
Hercules написав:
как можно снять валюту со счета без платны за снятие?
Положить на сбер и через 14 дней снять. Но должно быть более 20 единиц валюты на счете или докупить. Открыть пакет ультра получить вторую карту в нужной валюте перевести на карту, снять, закрыть пакет. Карты ждать около недели, т.е. немного быстрее выходит
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ol_zy
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:47
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andrii_m_antoniuk
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Додано: Нед 11 лис, 2018 17:30
Stringer написав:
Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
Наверняка, учитывая последовательность Альфы, с 2019 введут плату и для старых пакетов.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:10
kucher_oleg_ua написав: Stringer написав:
Да - ежегодная плата только для тех, кто оформит пакет платинум после 12.11...
Я думаю, что так пытаются отсечь или немного побрить охотников за бесплатным лаунжем... ну грех было не воспользоваться нашару поиметь 6 посещений в бизнес залах
Наверняка, учитывая последовательность Альфы, с 2019 введут плату и для старых пакетов.
Ну если введут плату в обход количеству операций или достаточных остатков по счетам - пипец подкрастся незаметно
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Stringer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:14
Stringer написав:
Ну если введут плату в обход количеству операций или достаточных остатков по счетам
Так на новых-то это всё уже не учитывается, если правильно помню. Значит, и на старых так будет, если решат привести их к единому тарифу.
Надеюсь, ультру не тронут. Повода, вроде, нет (ведь честную платину на ультре вряд-ли станут раздавать), но...
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M-Audio
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Додано: Нед 11 лис, 2018 20:12
Подскажите по карте ЭКО. Траты в супермаркете Эко-4% бонусами,которые там же тратятся? И за оплату в других местах,в том числе в инете-2% теми же бонусами? "Живого" кеша там нет?
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allaliu
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Додано: Нед 11 лис, 2018 20:21
allaliu написав:
И за оплату в других местах,в том числе в инете-2% теми же бонусами? "Живого" кеша там нет?
Угу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 11 лис, 2018 20:37
allaliu написав:
Подскажите по карте ЭКО. Траты в супермаркете Эко-4% бонусами,которые там же тратятся? И за оплату в других местах,в том числе в инете-2% теми же бонусами? "Живого" кеша там нет?
угуу, как грит моя тёща: ток за Спасибо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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