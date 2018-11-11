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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43
не правильно списали штраф за кредитную карту Альфа
По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:23
это к чему? там ни слова про досрочное погашение...
Додано: Пон 12 лис, 2018 07:53
1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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