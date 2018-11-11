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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6375637663776378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43

не правильно списали штраф за кредитную карту Альфа

По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:23

  andrii_m_antoniuk написав:ol_zy https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

это к чему? там ни слова про досрочное погашение...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 07:53

  golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.


1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:20

Re: Альфа-Банк

ой шо там гадать
моно єто п2п со всеми вітекающими :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:30

  Искатель написав:
  golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.


1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?

3. golegrr, какая дата кредоговора светится в МАБе? Причем здесь ОМП до 19Го? Похоже там РД 19го, значит внести нуна было, по крайней мере, по 14/10(эт Покрова), т.е. дето на 12/10 гроши уже д.б. быть на счету. Но тож удивительно, шо гроши манисендом шли с 6го и на 12е еще не дошли :shock: Мож турыст 16/10 отправил, целясь на 19е? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 6375637663776378
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