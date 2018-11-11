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Альфа-Банк
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43
По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
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golegrr
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Додано: Пон 12 лис, 2018 00:23
это к чему? там ни слова про досрочное погашение...
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Додано: Пон 12 лис, 2018 07:53
golegrr написав:
По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 12 лис, 2018 09:20
ой шо там гадать
моно єто п2п со всеми вітекающими
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Додано: Пон 12 лис, 2018 09:30
Искатель написав: golegrr написав:
По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
3. golegrr
, какая дата кредоговора светится в МАБе? Причем здесь ОМП до 19Го? Похоже там РД 19го, значит внести нуна было, по крайней мере, по 14/10(эт Покрова), т.е. дето на 12/10 гроши уже д.б. быть на счету. Но тож удивительно, шо гроши манисендом шли с 6го и на 12е еще не дошли
Мож турыст 16/10 отправил, целясь на 19е?
... делайте хоть что-нибудь!
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