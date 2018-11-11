golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
1.А какая именно кредитная карта? 2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа. Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
1.А какая именно кредитная карта? 2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?
внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа. Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.
Когда у вас РД в Альфе? Когда вы внесли деньги и каким способом? Если пополняли п2п переводом в приложении моно, то с какой карты какого банка? Каждый факт важен
golegrr написав:внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа. Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.
Что в выписке Альфа пишет?
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golegrr написав:внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа. Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.
golegrr написав:Повторяю: 1. РД - 19 число. 2. внесены деньги через моно приложение 06 числа соответственно с карты моно.
1. Из этого следует, что минимальный платёж долей был поступить в альфу 12.10 2. Переводы п2п моно зачисляются в альфу на третий-четвёртый рабочий день. 8 отправлен... До 12 должен быть зачислен. Какие даты в выписке альфы по этому платежу?