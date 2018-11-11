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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6376637763786379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:19

  Искатель написав:
  golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.


1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?



внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа.
Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:36

  golegrr написав:
  Искатель написав:
  golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.


1.А какая именно кредитная карта?
2. Вы вносили только минимальный платеж, т.е. не полностью гасили карту в льготном периоде?



внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа.
Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.

Когда у вас РД в Альфе?
Когда вы внесли деньги и каким способом?
Если пополняли п2п переводом в приложении моно, то с какой карты какого банка?
Каждый факт важен
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:44

  golegrr написав:внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа.
Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.

Что в выписке Альфа пишет?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:45

Re: Альфа-Банк

Повторяю:
1. РД - 19 число.
2. внесены деньги через моно приложение 06 числа соответственно с карты моно.
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:50

  vollena71 написав:
  golegrr написав:внесено было чуть больше минимального платежа. Alfa_bank четко сказали, что деньги сняты в следствии не своевременного внесения минимального платежа.
Согласно договора они просят вносить до 12 числа каждого месяца, а 19го списывают. но пополнение было 06 числа.

Что в выписке Альфа пишет?

О чем?
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:51

golegrr
Важно не когда вы внесли, а когда они прошли по счету в альфе, а на это уходит несколько дней, посмотрите дату зачисления этого платежа в альфе.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:56

Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:57

  golegrr написав:Повторяю:
1. РД - 19 число.
2. внесены деньги через моно приложение 06 числа соответственно с карты моно.

1. Из этого следует, что минимальный платёж долей был поступить в альфу 12.10
2. Переводы п2п моно зачисляются в альфу на третий-четвёртый рабочий день. 8 отправлен...
До 12 должен быть зачислен.
Какие даты в выписке альфы по этому платежу?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:59

  golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.

Это был увеличен авторизационный остаток, важно когда деньги провались по счету - в выписке какие даты стоят?
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