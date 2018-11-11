golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте). Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
M-Audio написав:Дошёл со своим вопросом о не начислении кешбэка по двойной ставке (в первые 30 дней использования карты) аж до отделения. Мне там сказали одну загадочную вещь, о том, что этот 30-дневный период начинается не с момента активации карты, а с 1 числа следующего месяца, и длится весь этот месяц. Во как. Перечитал официальные условия, ничего подобного там не нашёл. Ладно, вернёмся к вопросу после 1 декабря. А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились". А электронную почту ccd@alfabank.kiev.ua никто не читает, хотя она есть в контактах, и в мобильном приложении "написать письмо" пишет именно на этот адрес. Письмо с полным изложением проблемы и приведенным расчетом, проигнорировано.
M-Audio написав:А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились".
если платите в интернете, то Алла долго блокирует платеж. Например, заплатили 20х числах. Платеж провелся в конце месяца, этот же кешбэк считает УЖЕ за следующий месяц.
Ты клиент!!! и ты виноват что платеж блокируется платеж на неизвестно сколько времени!!111
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Молчунъ написав:Добрый день Alfa_Bank! Подскажите при неактивированной карте пополнение сэпом или по номеру счёта возможно или нет? Я знаю, что переводы со счёта при неактивной карте не проходят, вроде. А как на вход? Погаситься в случае чего можно? Спасибо
Молчунъ, добрый день. Если счет активен, то пополнение возможно.
golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте). Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.