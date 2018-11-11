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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6377637863796380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:18

  golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.


Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте).
Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:30

  Hercules написав:как можно снять валюту со счета без платны за снятие?

Hercules, добрый день. Уточните, пожалуйста, о каком счете идет речь (карточный, текущий, депозитный)?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:49

  M-Audio написав:Дошёл со своим вопросом о не начислении кешбэка по двойной ставке (в первые 30 дней использования карты) аж до отделения.
Мне там сказали одну загадочную вещь, о том, что этот 30-дневный период начинается не с момента активации карты, а с 1 числа следующего месяца, и длится весь этот месяц. Во как. Перечитал официальные условия, ничего подобного там не нашёл. Ладно, вернёмся к вопросу после 1 декабря.
А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились".
А электронную почту ccd@alfabank.kiev.ua никто не читает, хотя она есть в контактах, и в мобильном приложении "написать письмо" пишет именно на этот адрес. Письмо с полным изложением проблемы и приведенным расчетом, проигнорировано.

M-Audio, добрый день. В Правилах акции https://alfabank.ua/upload/2kashback.pdf, п. 4.1.1 указано, что Двойной КешБек действует с момента оформления карты.
Уточните, пожалуйста, дату отправки письма на ccd@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:58

ок. спасибо
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:05

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:А через чат поддержки ничего решить принципиально невозможно. Он самопроизвольно разъединяется быстрее, чем удаётся объяснить суть вопроса. После нескольких попыток обращений в чат, где я успевал написать про бонусы, но не успевал объяснить, в чем именно проблема, мне пришёл ответ в виде СМС, простой и лаконичный: "Ваш запит розглянуто, бонуси виплачено коректно". Чем-то обращение в украинские правоохранительные органы напоминает: "в результаті перевірки факти не підтвердились".


если платите в интернете, то Алла долго блокирует платеж. Например, заплатили 20х числах. Платеж провелся в конце месяца, этот же кешбэк считает УЖЕ за следующий месяц.

Ты клиент!!! и ты виноват что платеж блокируется платеж на неизвестно сколько времени!!111 :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09

  Молчунъ написав:Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите при неактивированной карте пополнение сэпом или по номеру счёта возможно или нет? Я знаю, что переводы со счёта при неактивной карте не проходят, вроде. А как на вход? Погаситься в случае чего можно? Спасибо

Молчунъ, добрый день. Если счет активен, то пополнение возможно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:12

  Искатель написав:
  golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.


Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте).
Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.


ок. спасибо. вечером посмотрю и отпишусь.
golegrr
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:14

  proftpd66 написав:Ты клиент!!! и ты виноват что платеж блокируется платеж на неизвестно сколько времени!!111 :)

Причем тут Алла к вашему невежеству?
Разберитесь немного как работают платежные системы.
Это не долго и не трудно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:26

  Diman написав:а почему нельзя указать пин 1111?
или 1122?
обязательно 3 разных цыфры, а если у меня с памятью плохо?

спробуйте не через МАБ і АльфаМобайл, а дзвінком на 0800502747.
YaVI
 
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