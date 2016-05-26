|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:20
у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3751
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|89
|12149
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14070
|2649341
|
Пон 12 лис, 2018 16:17
Sanio
|
|10905
|1585121
|