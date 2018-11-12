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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:20
у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть
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mephala
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Додано: Пон 12 лис, 2018 16:36
Подскажите при оплате через мастерпасс кешью начисляются без проблем?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:28
Где смотреть бонусы эко-максимум?
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tano
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:37
golegrr написав:
Повторяю:
1. РД - 19 число.
2. внесены деньги через моно приложение 06 числа соответственно с карты моно.
Давайте уже Выписку свою
И если были траты с 6 по 12е по Альфе, то тоже по ним выписка нужна!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:38
tano написав:
Где смотреть бонусы эко-максимум?
В Подяке Эко-маркета
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:48
clientage Спасибо.
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tano
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:09
Виктория
Alfa_Bank написав: lubopytnaya написав:
А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока.
Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?
lubopytnaya, доброе утро. Если карта подвязана к депозиту, то счет не будет закрыт.
, спасибо!
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:34
tano написав:clientage
Спасибо.
Нечего там ещё смотреть.
Шото алла в этом месяце волынит с ЭКО бонусами
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:01
mephala написав:
у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть
шо ж такое шо все игнорят
якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до 50 тис. грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 50 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 22: 00 – Т+1 день; операція після 22:00 – Т+2 дні.
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
это актуальный регламент или старый?
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mephala
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:11
mephala написав:
это актуальный регламент или старый?
это старый регламент
а нового не было
опытным путем установлено, шо оте Т+2 одно время (до середины оХтяБря) были Т+3, потом как-бы стали опять Т+2, но веры им уже нема
Поэтому сами проверяйте свои тропинки
... делайте хоть что-нибудь!
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