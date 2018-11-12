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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6378637963806381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:20

Re: Альфа-Банк

у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:36

Re: Альфа-Банк

Подскажите при оплате через мастерпасс кешью начисляются без проблем?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:28

Где смотреть бонусы эко-максимум?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:37

  golegrr написав:Повторяю:
1. РД - 19 число.
2. внесены деньги через моно приложение 06 числа соответственно с карты моно.

Давайте уже Выписку свою 8) :lol:
И если были траты с 6 по 12е по Альфе, то тоже по ним выписка нужна!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:38

  tano написав:Где смотреть бонусы эко-максимум?

В Подяке Эко-маркета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:48

clientage Спасибо.
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:09

  Alfa_Bank написав:
  lubopytnaya написав:А если при этих критериях карта подвязана к 2-летнему срочному депозиту с выплатой процентов в конце срока.
Такие карточные счета тоже будут закрыты? И депозит останется безхозным?

lubopytnaya, доброе утро. Если карта подвязана к депозиту, то счет не будет закрыт.

Виктория, спасибо!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:34

  tano написав:clientage Спасибо.

Нечего там ещё смотреть.
Шото алла в этом месяце волынит с ЭКО бонусами
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:01

  mephala написав:у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть

шо ж такое шо все игнорят :mrgreen:
якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до 50 тис. грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 50 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 22: 00 – Т+1 день; операція після 22:00 – Т+2 дні.
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.

это актуальный регламент или старый?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:11

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:это актуальный регламент или старый?

это старый регламент
а нового не было
опытным путем установлено, шо оте Т+2 одно время (до середины оХтяБря) были Т+3, потом как-бы стали опять Т+2, но веры им уже нема
Поэтому сами проверяйте свои тропинки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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