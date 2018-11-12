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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6379638063816382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:38

Re: Альфа-Банк

тогда вопрос к офпреду - общественность жаждет узреть новый регламент для п2п зачислений выполненных с помощью программных продуктов аллы
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:01

Re: Альфа-Банк

golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.

Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается :)
qwe_ua
 
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  #<1 ... 6379638063816382
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