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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:38
тогда вопрос к офпреду - общественность жаждет узреть новый регламент для п2п зачислений выполненных с помощью программных продуктов аллы
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mephala
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Додано: Пон 12 лис, 2018 23:01
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
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qwe_ua
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Додано: Пон 12 лис, 2018 23:21
qwe_ua написав:
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
Ощад защитывает любой платеж, но временно блочит 1% от суммы, потом возвращает 1%. Видимо, Ощад у нас самый передовой банк.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Вів 13 лис, 2018 06:08
mephala написав: mephala написав:
у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ?
а то у меня только старый есть
шо ж такое шо все игнорят
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
это актуальный регламент или старый?[/quote]
Из личного опыта по выписке: дата операции 09.11.18г, дата проводки 12.11.18г. Переводил в 9:30 доступны для снятия были в 13:00.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:06
qwe_ua написав:
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
Расскажите что за моменты, если 6 увеличился авторизационный, то как проведение по счету могло пройти 25-26, и причём тут тогда проблемы моно?
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