Додано: Пон 12 лис, 2018 23:01

golegrr написав: По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.

Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается