golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
Ощад защитывает любой платеж, но временно блочит 1% от суммы, потом возвращает 1%. Видимо, Ощад у нас самый передовой банк.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
mephala написав:у кого то сохранился обновленный регламент зачисления денег по п2п ? а то у меня только старый есть
шо ж такое шо все игнорят Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
это актуальный регламент или старый?[/quote] Из личного опыта по выписке: дата операции 09.11.18г, дата проводки 12.11.18г. Переводил в 9:30 доступны для снятия были в 13:00.
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается
Расскажите что за моменты, если 6 увеличился авторизационный, то как проведение по счету могло пройти 25-26, и причём тут тогда проблемы моно?
golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте). Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.
из выписки из Альфы о переводе с карты моно: Дата операции - 06.10.18 Дата проводки - 18.10.18
golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте). Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.
из выписки из Альфы о переводе с карты моно: Дата операции - 06.10.18 Дата проводки - 18.10.18
Добивайте ещё два сообщения и отправляйте личное послание представителю банка с описанием ситуации. У вас есть все шансы вернуть свои деньги
Питання/прохання до оф.Представника,розібратись: РД 10 число,10.11.2018р. списалась плата за РКО... вихідні дані: Всі трати завше більше 1000 і всі у розстрочці,минулої РД (10.10.18р)Альфа формує черовними цифрами 5763,00(все виключно з рострочок)...гашу її 29.10.2018 цю ж суму,яка сама ситема пронпоує,парелельно проводжу трати,але всіх їх 100% успішно переводжу в розстрочку+в перших числах нараховується ще й кешбек в 202,86грн.,який мав би з лихвою перекрити всі брудні копійки,які вилазять при розстрочках!!! В чому ж тоді справа?
golegrr написав:По правилам до 19го числа каждого месяца нужно внести минимальный платеж по кредитной карте Альфа (карта жены) в размере - 881.36 грн. платеж был внесен через моно банк (моя карта) 06.10.18. в размере 1000 грн. Но 20.10.18 Альфа списала штраф 300грн. за не своевременное внесение минимального платежа. После обращения в Альфу, сказали, это это Моно банк задержал деньги до 20.10.18. и они не причем. На все есть скрины. Помогите разобраться пожалуйста.
Было такое, по р2р за 6-7 финансовые прошли где-то 25-26, при чем не только на Альфу, другие банки тоже. Проблема на стороне Моно.
Зы: там ещё было пара весёлых моментов с этими р2р, но темы не касается