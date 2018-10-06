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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6380638163826383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:48

  golegrr написав:
  Искатель написав:
  golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.


Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте).
Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.


из выписки из Альфы о переводе с карты моно:
Дата операции - 06.10.18
Дата проводки - 18.10.18

Добивайте ещё два сообщения и отправляйте личное послание представителю банка с описанием ситуации. У вас есть все шансы вернуть свои деньги[/quote]

так получается проблема со стороны Альфы?
golegrr
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:50

t-step уже сто раз объяснялось - в рд списалось три копейки использования кредитного лимита за прошлый пп, в результате минус по балансу и 60 грн абонки
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:53

А весь КБ съел Пейпал. И кстати он в рассрочку тоже попал?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:54

  clientage написав:А весь КБ съел Пейпал. И кстати он в рассрочку тоже попал?

Ну это уже не важно - покупка в пейпал прошла за весь кб и часть кредитных, в рд не оказалось ни одной копейки, чтобы погасить оте три копейки
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:57

golegrr вы уже на финишной прямой - ещё одно сообщение, и пустит писать в личку представителю ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:57

t-step А дело в том, что тот кэшбек "съедается" вашей следующей покупкой (она частично идет как за свои). В итоге на рд у вас "своих" на счете нету и вот те копейки которые насчитываются в РД как % и приводят к тому что с вас списывается комис. Обязательно накануне РД надо забросить "страховочную гривеньку" и все будет ОК.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:58

Вот-вот, а кто-то понадеялся, шо КБ перекроет все оте копейки
И я сомневаюсь, шо на Пейпал была рассрочка! Его тоже гасить нуна было до 10го
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:01

  Flamingo написав:t-step А дело в том, что тот кэшбек "съедается" вашей следующей покупкой (она частично идет как за свои). В итоге на рд у вас "своих" на счете нету и вот те копейки которые насчитываются в РД как % и приводят к тому что с вас списывается комис. Обязательно накануне РД надо забросить "страховочную гривеньку" и все будет ОК.

Бл..ь...дійсно,все зрозумів...дякую!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:02

  mephala написав:тогда вопрос к офпреду - общественность жаждет узреть новый регламент для п2п зачислений выполненных с помощью программных продуктов аллы

Добрый день.
При пополнении Кредитной карты в МАБе через кнопку «Пополнить»
картой из выпадающего списка в UAH:

Зображення
картой из выпадающего списка в USD, EUR:
Зображення
картой другого банка: Зображення
Alfa_Bank
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